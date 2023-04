Karnataka Election 2023: केंद्रीय गृह मंत्री आज देवनहल्ली में करेंगे रोड शो, जाने पूरा सेड्युल

Karnataka Election 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। जहां वह रोड शो समेत कई सभाओं को संबोधित करेगें। और साथ ही आगामी चुनाव का जायजा लेगें। बता दें कि 29 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद शाह का राज्य का यह पहला दौरा है

बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों को अपनी हुंकार भर दिया है। सभी पार्टियां जमकर रैलियां कर रही हैं चुनावी जनसभाएं कर रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं।

Union Home and Cooperation Minister Shri @AmitShah will hold a Roadshow in Devanahalli, Karnataka on April 21, 2023.

