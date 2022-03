Karnataka High Court का हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं

हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं (Wearing Hijab is Not Mandatory in Islam) है। स्कूल-कॉलेज (School-College)में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम (Islam) में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।