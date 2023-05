Karnataka New CM: शपथ लेने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को पीएम ने दी बधाई, मुख्यमंत्री ने की ये अपेक्षा

Karnataka New CM: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान डिप्टी सीएम के रूप में डीके शिवकुमार और 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद स्द्धिारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बधाईंयां दी जा रहीं हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें दोनों नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

इसके जवाब में सिद्धरमैया के ऑफिस यानी सीएमओ ने जवाब देते हुए कहा कि बधाई के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आगे कहा कि हम सहकारी संघवाद को लेकर आपके (पीएम मोदी) सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

Thank you @PMOIndia @narendramodi for your wishes. We will be looking forward to your cooperation to realise cooperative federalism in letter and spirit. https://t.co/wxpMiNnQfE

— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) May 20, 2023