Karnataka: कर्नाटक में बनाए जा सकते हैं पांच डिप्टी सीएम, जानिए इसके पीछे की गणित

बेंगलुरु। Karnataka कर्नाटक (Karnataka) में नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्‍मई (Basavaraj Bommai) के शपथ के बाद वहां पर पांच डिप्टी सीएम (five deputy CMs) बनाए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि वहां पर राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) होने है। लेकिन भाजपा (B J P) ने इसको देखते हुए वहां पर पहले से ही ठोस रणनीति के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

येदियुरप्पा (Yediyurappa) के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने शपथ ले ली है। इसके बाद मंत्रिमंडल में कई बदलाव (Many changes in the cabinet) की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि हर वर्ग से एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम (Deputy CM) बनाया जा सकता है।

बता दें कि, कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Karnataka) के रूप में शपथ लेने के बाद बोम्मई दिल्ली दौरे (Bommai Delhi tour) पर गए हैं। यहां पर वह पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी वो पार्टी आलाकमान से बात करेंगे।

बता दें कि कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि इनके बीच पांच डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कर्नाटक सरकार में नए चेहरों को महत्व देने की चर्चा है। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।