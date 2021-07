कर्नाटक के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य में हंगामा, विरोध में बंद कराये गये बाजार

बेंगलुरु। आज कर्नाटक(Karnataka) के राज्य सरकार(State Government) के दो साल पूरे हुए हैं। इसी मौके पर पर मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा (Chief Minister BS Yeddyurappa)ने इस्तीफा दे कर के सबको चौंका दिया है। बीएस येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद, शिवमोग्गा जिले में उनके गृहनगर शिकारीपुरा(Hometown Shikaripura) में उनके समर्थकों (supporters)ने सोमवार को सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, येदियुरप्पा के इस्तीफे से निराश उनके समर्थकों ने शिकारीपुरा में सभी दुकानें बंद कर दीं।

अपने इस्तीफे पर अनिश्चितता और अटकलों (uncertainty and speculation)के हफ्तों के बाद, बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। येदियुरप्पा ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह(PM Narendra Modi and Amit Shah) को धन्यवाद दिया। अपनी सरकार के दो साल के कार्यकाल का रिपोर्ट सौंपते(handing over their tenure report) हुए येदियुरप्पा ने बुझी हुई आवाज में कहा, “आपकी अनुमति से मैंने फैसला किया है कि दोपहर के भोजन के बाद मैं राजभवन(Raj Bhavan) जाऊंगा और राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दूंगा।