Keep grains and water on the roof for birds: देखते-देखते बदल जाएंगे आपकी किस्मत के सितारे

Keep grains and water on the roof for birds: अक्सर लोग अपील करते है कि अपने घरों की छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी जरुर रखे। पर क्या आप जानते है अगर आप पक्षियों को दाना और पानी खिलाते हैं तो इससे आपकी जिंदगी में तरक्की के नए मार्ग खुलते है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप पक्षियों को दाना और पानी खिलाते है तो आपकी कुंडली के तमाम गृह दोष दूर होते है। साथ ही राहु, सूर्य, बुध जैसे कई गृह मजबूत होते है और शुभ फल देते है। इतना ही नहीं सफलता में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। पक्षियों को दाना डालने से व्यक्ति को मानसिक बल मिलता है। वह सही निर्णय ले पाते है। राहु के बुरे परिणाम से रक्षा करता है और शुभ फल प्राप्त होते है।

अगर आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते है तो सूर्य और बुध गृह मजबूत होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध कमजोर है तो पक्षियों को डेली दाना खिलाएं। इससे आपका आत्मविश्वास के साथ साथ धन संपत्ति में बढ़ोत्तरी होती है।

इसके अलावा अगर आप अक्सर बीमार रहते है या फिर किसी रोग से पीड़ित हैं तो पक्षियों को दाना पानी जरुर खिलाएं। ऐसा करने से आपके कई दोष दूर होते है। पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं अगर पक्षियों को दाना पानी खिलाते हैं तो शिक्षा में उन्नति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि आती है।