Wheat Flour in the Fridge is Harmful: कहीं आप भी रोटी बनाने के बाद बचा हुआ गूंथा आटा फ्रिज में तो नहीं रखती

Wheat Flour in the Fridge is Harmful: हम जाने अनजाने डेली रुटीन में कुछ ऐसी चीजे करते है जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। जिसमें से एक आदत है अक्सर अधिकतर रात में दिन में रोटी बनाने के बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं।

पर क्या आप जानती है आपकी यह गलती आपकी और आपके परिवार की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। कई बार गूंथा हुआ आटा कई दिनों तक इस्तेमाल होता रहता है। खराब होने से बचाने के लिए गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रख दिया जाता है।

एसिडीटी और कब्ज की परेशानी भी हो सकती है

बारिश के मौसम में गुथे हुए आटे में बैक्टीरिया पनप सकते है। खासकर ऐसे बैक्टीरिया जो शरीर में जाकर फूड पॉयजनिंग के खतरे को बढ़ा सकते है। इसके अलावा एसिडीटी और कब्ज की परेशानी भी हो सकती है।

लो टेंपरेटर पर सबसे अधिक बैक्टीरिया पैदा हो सकते है

कई रिसर्च में बताया गया है कि लो टेंपरेटर पर सबसे अधिक बैक्टीरिया पैदा हो सकते है। बारिश के मौसम में लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स नाम का बैक्टीरिया कई तरह की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

बारिश के मौसम में ताजे आटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए

फ्रिज के कम तपमान पर यह बैक्टीरिया आसानी से बढ़ जाता है। इसलिए फ्रिज में कुछ भी रखने से पहले उसे खूब अच्छे से साफ कर लें। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश के मौसम में ताजे आटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

अगर आटा गूंथकर फ्रिज में रखना ही है तो गूंथे हुए आटे में पानी अधिक न मिलाएं। क्योंकि ज्यादा पानी से आटा खराब हो सकता है। गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रखने के लिए कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग का यूज करें।