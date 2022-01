केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव, तो आप के पूर्व विधायक बोले-तुम सच में ‘Super Spreader’ हो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(AAP) के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) पर ट्वीट कर जबरदस्त हमला किया है। कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने केजरीवाल के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें सुपर स्प्रेडर (Super Spreader) तक बता दिया है। कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने ट्वीट कर लिखा है, ये जो पटियाला में, लखनऊ में, गोवा में कोरोना फैलाने का पाप करके आये हो उसका जिम्मेदार कौन? तुम सच में सुपर स्प्रेडर (Super Spreader) हो।

#SuperSpreaderKejriwal Get well Soon pic.twitter.com/VXsdCpCIvO

