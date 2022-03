Kejriwal’s lie exposed: कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने को लेकर दिया था गलत बयान, पंडितों ने खुद पेश किया सबूत

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी हिन्दुओं के वीभत्स नरसंहार का मजाक उड़ाते हुए विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को भाजपा समर्थित और ‘झूठी फिल्म’ (false film) करार दिया था।

आपको बता दें, यही नहीं विधानसभा में फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री (Tax Free in Delhi) करने के मुद्दे पर केजरीवाल ने इसे यूट्यूब पर डालने की हिदायत दे डाली थी, जिसके बाद वह और उनके पार्टी के नेता भरे सदन में जोर-जोर से ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए थे।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने रविवार (27 मार्च, 2022) को एक साक्षत्कार में कहा था कि, ‘मैंने 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी है, भाजपा ने क्या किया है। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, इस पर सियासत बंद होनी चाहिए।’

Kashmiri Migrant Teachers association has put out this press release. It is clear that @ArvindKejriwal was lying. This timeline of the case can be verified with multiple newspaper reports available. This is another in series of ‘Jagmohan planned their exodus’ lies. pic.twitter.com/hymkII3OVK

— Sunanda Vashisht (@sunandavashisht) March 28, 2022