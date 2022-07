Kerala : RSS दफ्तर में फेंका गया बम, टूटे खिड़की के शीशे, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। केरल के कन्नूर जिले (Kannur District) में मंगलवार को आरएसएस कार्यालय (RSS Office) पर बम फेंका गया है। हमले में इमारत की खिड़की के शीशे टूट गए। पय्यान्नूर पुलिस के अनुसार, यह घटना आज सुबह हुई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी नेता टॉम वदक्कन (BJP leader Tom Vadakkan) ने इस घटना को लेकर आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में कानून व्यवस्था इतनी खस्ती हो चुकी है कि सामाजिक संगठनों पर बम फेंका जा रहा है। इससे पहले आरएसएस कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।

सतीशन को गोलवलकर से संबंधित बयान पर नोटिस जारी

वहीं, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता (Leader of the Opposition in the Kerala Legislative Assembly) वी डी सतीशन (VD Satheshan) को कन्नूर की अदालत ने आरएसएस (RSS) की ओर से दर्ज कराए मामले में सोमवार को नोटिस जारी किया। संघ के विचारक एम एस गोलवलकर को लेकर सतीशन के कथित बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। एक मुंसिफ अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर 12 अगस्त को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

संघ पदाधिकारी केके बलराम (RSS Officer KK Balram) ने मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सतीशन ने राज्य के पूर्व मंत्री साजी चेरियन के कथित संविधान विरोधी बयान वाले भाषण की तुलना गोलवलकर की पुस्तक ‘बंच ऑफ थॉट्स’ में लिखी सामग्री से की थी। सतीशन ने संघ की नोटिस को खारिज करते हुए कहा था कि वह इस मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं।