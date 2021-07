केरल में कोरोना हुआ कंट्रोल से बाहर, अब मोदी सरकार की टीम संभालेगी मोर्चा

नई दिल्ली। Corona out of control in Kerala केरल में कोरोना (Corona) का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके लगातार बढ़ते आंकड़े लोंगों के बीच दहश्त पैदा कर दिए हैं। केरल में कोरोना के नए मामलों ने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। इसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने 6 सदस्यीय सेंट्रल टीम को केरल भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने प्रभावी कोरोना प्रबंधन के लिए केरल में छह सदस्यीय टीम की नियुक्ति करेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक एस के सिंह के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को केरल पहुंचेगी। इसके बाद कुछ जिलों का दौरा करेगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि टीम राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी, जमीनी स्थिति का जायजा लेगी । इसके साथ ही वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) ने एक ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार एनसीडीसी निदेशक (NCDC Director) की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम केरल भेज रही है। चूंकि केरल में अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना के ​​मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए टीम कोरोना प्रंबंधन में राज्य के चल रहे प्रयासों में सहायता करेगी।

Central Government is sending 6 member team to Kerala headed by NCDC Director.

As large number of COVID cases are still being reported in Kerala, the team will aid state’s ongoing efforts in #COVID19 management.

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 29, 2021