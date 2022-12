KGF एक्टर का हुआ निधन, इंडस्ट्री को लगा गहरा सदमा

Krishna Ji Rao Passed Away: इंडस्ट्री की दमदार कमाई करने वाली फिल्म ‘केजीएफ’ फेम कृष्णा जी राव का निधन (krishna ji rao passed away) हो गया है। आपको बता दें कि 70 साल की उम्र में एक्टर कृष्णा जी राव का निधन हो गया है। सामने आने वाली रिपोर्ट्स को देखा जाए तो, कृष्णा (krishna ji rao passed away) लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

आपको बता दें, उनको इलाज के लिये बेंगलुरु के सीता सर्कल के पास विनायक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। हालाँकि अफसोस की बात यह है कि वो ठीक होकर हॉस्पिटल से घर वापस ना आ सके।

आपको बता दें कि कृष्णा जी राव खराब तबीयत की वजह से आईसीयू में एडमिट में थे। हालांकि उन्हें असल में क्या परेशानी थी, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ उन्हें कई परेशानियां शुरू हो गई थीं।

कृष्णा जी राव साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार थे। वो केजीएफ के अलावा कई बड़ी पॉपुलर फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। कृष्णा जी राव ने यश स्टारर फिल्म केजीएफ में अहम रोल अदा किया था। फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया था।