अस्थियों की पहचान में KGMU के एनाटामी विभाग ने LU से मांगा सहयोग, बढ़ सकती हैं शोध की संभावनाएं

लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) व किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ( KGMU) के एनाटामी विभाग (Anatomy Department) में अस्थियों की पहचान में अपना सहयोग देगा। इसके लिए केजीएमयू ( KGMU) के क्वालिटी कंट्रोल क्लिनिकल आडिट एक्रीडिटेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग (Quality Control Clinical Audit Accreditation and Future Planning) की वाइस डीन प्रोफेसर अनिता रानी (Vice Dean Professor Anita Rani) और एनाटामी विभाग की विभागाध्यक्ष (Head of Department of Anatomy) ज्योति चोपड़ा (Jyoti Chopra) ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय (Lucknow University Vice Chancellor Professor Alok Kumar Rai) से मुलाकात कर सहयोग की अपेक्षा की है।