kharmas samapti  : इस दिन से खरमास होगा समाप्त, जानिए अप्रैल माह में मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त

kharmas samapti : हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व है। मांगलिक कार्यों के लिए ग्रह नक्षत्रों की शुभ चाल बहुत जरूरी है। हिंदू पंचांग के अनुसार,इस बार खरमास 14 मार्च, सोमवार की रात से शुरू हो कर और 14 अप्रैल तक चलेगा। सूर्य का कुंभ की राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश होने के कारण खरमास लग गया है। इस दिन सूर्य देव सुबह 10.30 बजे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही मांगलिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आइये जानते खरमास के बाद शुभ कार्यों के लिए भी उचित तिथि और मुहूर्त की तिथि के बारे में।

विवाह के शुभ मुहूर्त

अप्रैल 2022 में विवाह के शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल 2022 (रविवार), मुहूर्त – 07:17 पूर्वाह्न से 05:34 पूर्वाह्न, 18 अप्रैल 2022 (सोमवार)

19 अप्रैल 2022 (मंगलवार), मुहूर्त – 05:02 अपराह्न से 01:39 पूर्वाह्न तक, 20 अप्रैल 2022 (बुधवार)

21 अप्रैल 2022 (गुरुवार), मुहूर्त – सुबह 10:22 बजे से शाम 09:52 बजे तक

22 अप्रैल 2022 (शुक्रवार), मुहूर्त – 08:14 अपराह्न से 05:48 AM

23 अप्रैल 2022 2022 (शनिवार), मुहूर्त – 05:48 AM to 06:54 PM

28 अप्रैल 2022 (गुरुवार), मुहूर्त – 04:29 अपराह्न से 12:26 AM, 29 अप्रैल 2022 (शुक्रवार)

नामकरण मुहूर्त अप्रैल 03 अप्रैल, 2022 सुबह 06:13 से दोपहर 12:37 06 अप्रैल, सुबह 06:10 से रात 10:41

10 अप्रैल से 11 अप्रैल, 2022 सुबह 06:06 से सुबह 06:51

15 अप्रैल, सुबह 09:35 से शाम 05:59

19 अप्रैल से 20 अप्रैल, सुबह 03:38 से सुबह 05:56

22 अप्रैल, सुबह 08:14 से शाम 05:52

24 अप्रैल, सुबह 05:51 से रात 08:12 24 अप्रैल से

28 अप्रैल, सुबह 05:05 से सुबह 11:46