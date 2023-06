Kia Car May Sales: बीते महीने में KIA कंपनी के कार की रिकॉर्ड सेल, Sonet और Carens की डिमांड बढ़ी

Kia Car May Sales: साउथ कोरिया की फोर व्हीलर निर्माता (Four Wheeler) कंपनी किआ (Kia) ने मई महीने में कार की रिकॉर्ड सेल की। इस दौरान कंपनी के सोनेट और कैरेंस मॉडल की बढ़िया बिक्री हुई है। किआ कंपनी ने रिकॉर्ड 18766 यूनिट की बिक्री किया है। कंपनी ने मई 2022 के दौरान 18718 यूनिट का बिक्री किया था। आइए मई 2023 में किआ कंपनी (Kia May 2023 Sales) की तरफ से सेल किए गए सबसे अधिक मॉडल के बारे में जानते हैं।

सोनेट मॉडल (Sonet) टॉप पर

टॉप पर पर किआ (Kia) कंपनी की सोनेट मॉडल (Sonet) रही है। 2023 के मई महीने के दौरान सोनेट मॉडल ने कुल 8251 यूनिट की बिक्री किया है। 2022 के मई महीने के दौरान सोनेट के कुल 7899 यूनिट की बिक्री हुई थी। साल दर साल के आधार पर 4.46% की ग्रोथ देखी गई है।

कैरेंस की जबरदस्त बिक्री

दूसरे पायदान पर किआ (Kia) कंपनी की कैरेंस मॉडल रही है। इस अवधि के दौरान 6367 यूनिट की बिक्री हुई है। 2023 के अप्रैल महीने के दौरान इसके कुल 6107 यूनिट की बिक्री हुई थी। मई 2022 के दौरान इसके कुल 4612 यूनिट की बिक्री हुई थी। सालाना आधार पर ग्रोथ देखें तो यह 38 % से अधिक की है।

सेल्टॉस मॉडल की भी डिमांड

तीसरे नंबर पर किआ कंपनी की सेल्टॉस मॉडल है। मई 2023 में सेल्टॉस के कुल 4065 यूनिट की बिक्री हुई है। वहीं 2022 के मई के महीने के दौरान 5953 यूनिट की बिक्री हुई थी।