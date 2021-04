कैंसर से जूझ रही किरण खेर ने वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिये 1 करोड़ रु, ट्वीट कर कहा- आशा और प्रार्थना के साथ

नई दिल्ली: चंडीगढ़ की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर इन दिनों अपनी कैंसर की बिमारी से जूझ रही हैं लेकिन इस कोरोना काल में भी देश और अपने राज्य के लिए खड़ी हुई है। दरअसल, एक्ट्रेस ने कोरोना वायरस की कमी में वेंटिलेटर की तत्काल खरीद के लिए चंडीगढ़ को एक करोड़ का दान दिया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है- मेरे दिल में आशा और प्रार्थना के साथ, मैं एक करोड़ दान कर रही हूं।

With hope and prayers in my heart, I am donating Rs. 1 crore from MPLADS to the PGI Chandigarh towards the immediate purchase of ventilators for COVID-19 patients. I stand solidly with #MyCity #MyChandigarh #MyPeople @MoHFW_INDIA @BJP4India pic.twitter.com/HXVk0Y8zDH

— Kirron Kher (@KirronKherBJP) April 27, 2021