Kirit Soumya MMS : BJP नेता किरीट सोमैया का आपत्तिजनक Viral Video, बोले- मेरे खिलाफ साज़िश

Kirit Soumya MMS : महाराष्ट्र के भाजपा नेता किरीट सोमैया (Kirit Soumya) की कथित तौर पर एक अश्लील CD वायरल होने का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो एक मराठी चैनल की तरफ से ब्लर करके पब्लिश किया गया है। चैनल दावा कर रहा है कि ये वीडियो उनके हाथ लगा है, जिसमें किरीट सोमैया (Kirit Soumya) आपत्तिजनक हालत नजर आ रहे हैं।

hindi.pardaphash.com इस वीडियो की वीडियो पुष्टि नहीं करता है। हालांकि, सोमैया ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए वीडियो के जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सोमैया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने ये मामला विधान परिषद में उठाने की बात कही है।

सोमैया ने डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखा

वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद किरीट सोमैया ने डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने वीडियो को फर्जी बताया। साथ ही उन्होंने फुटेज की जांच की मांग की है।

A video clip of me was shown on a news channel. Claimed that I have harrassed many women & many such video clips available & complaints received against Me

I have never abused any woman

Request @Dev_Fadnavis to investigate such allegations and verify the authenticity of Videos pic.twitter.com/rR0l4nalOz

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) July 18, 2023