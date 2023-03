Kirron Kher Covid Positive: कोरोना की चपेट में आई किरण खेर, खुद पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

Kirron Kher Covid Positive : किरण खेर (Kirron Kher) ने सोमवार को कोविद -19 (covid-19) के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। किरण ने ट्विटर पर खबर शेयर की और लिखा, “मैंने कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसलिए जो कोई भी मेरे संपर्क में आया है, कृपया अपना टेस्ट कराएं।”

2021 में, किरण को मल्टीपल मायलोमा, एक प्रकार का रक्त कैंसर का पता चला था। वह अपने कैंसर से ठीक होने के बाद वापस लौटीं और रियलिटी शो, इंडियाज गॉट टैलेंट में जजों में से एक थीं।

I have tested positive for Covid. So anyone who has come in contact with me please get yourself tested.

— Kirron Kher (@KirronKherBJP) March 20, 2023