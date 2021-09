जानें क्या ट्वीट कर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। पीएम मोदी (PM Modi) की खेलों के प्रति विशेष लगाव है। वो अक्सर खेलों को लेकर ट्वीट करते हैं और समय निकालकर खिलाड़ियों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र को पूरी दुनिया से बर्थडे (Birth day) की शुभकामनाएं मिल रही हैं।

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्वीट कर लिखा, ‘हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ(Health) और खुशियां दे।

Warm birthday greetings to our honourable PM @narendramodi ji. May you be blessed with good health and happiness.

— Virat Kohli (@imVkohli) September 17, 2021