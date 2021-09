पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक को हार्ट अटैक आने पर जानें क्या बोले तेंदुल्कर

नई दिल्ली। एक समय था जब इंजमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी के रीढ़ हुआ करते थे। इंजमाम की गिनती सचिन तेंदुल्कर के समकालीन बैट्समैन में भी होती है। आज पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी को हार्ट अटैक(ATTACK) आया है। इस पर भारत के महान खिलाड़ी ने ट्वीट कर उनको फाइटर कहा है। आपको बतां दे कि आज सुबह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर इंजमाम उल हक को सांस लेने में तकलीफ और दिल से जुड़ी परेशानियों के चलते एक प्राइवेट हॉस्पिटल(PRIVATE HOSPITAL) में एंडियोप्लास्टी कराना पड़ा। जहां कई टेस्ट के बाद पता चला कि शायद उन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा था।

डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की सलाह दी और मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अब्बास काजिम ने एंजियोप्लास्टी की। परिवार के एक सदस्य(MEMBER) ने कहा, ‘इंजमाम अब बेहतर हैं और जल्दी ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी।’ इंजमाम के लिए सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, ‘इंजमाम उल हक आप जल्द ही स्वस्थ हो जाइए। आप हमेशा मैदान पर शांत, प्रतिद्वंद्वी और फाइटर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इस परिस्थिति(CONDITION) से पहले से मजबूत होकर आएं। गेट वेल सून।

Wishing you a speedy recovery @Inzamam08. You've always been calm yet competitive, and a fighter on the field.

I hope and pray that you'll come out stronger from this situation as well. Get well soon.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 28, 2021