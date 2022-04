यूपी बोर्ड का जानें कब घोषित होगा रिजल्ट? जल्द शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन कार्य

लखनऊ। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board of Secondary Education) द्वारा यूपी बोर्ड की (UP Board Exams 2022) परीक्षाएं आयोजित कर ली गईं हैं। यूपी बोर्ड 12वीं का इंग्लिश (UP Board Class 12th English Paper) का पेपर कुछ जिलों में लीक होने के कारण दोबारा आयोजित कराया गया है।

इसी के साथ उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं ( UP Board Exams 2022) खत्म हो गई हैं। कॉपियां जांचने का काम भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। बोर्ड (UPMSP) ने शासन को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Result 2022) कब तक आएगा?

क्या मई महीने में घोषित होगा रिजल्ट?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते तक जारी हो सकता है। हालांकि यूपी बोर्ड के प्रेक्टिकल एग्जाम अभी नहीं हुए हैं । 12वीं की इंग्लिश विषय की परीक्षा हाल ही में आयोजित हुई है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए मई महीने में रिजल्ट घोषित होने की संभावना कम दिख रही है।

बोर्ड के तरफ से अभी तक नहीं आया कोई बयान

यूपी बोर्ड की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है पर ये कहा जा सकता है कि संभवत: रिजल्ट जून महीने में घोषित किए जाएं। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक चलता है तो जून के पहले हफ्ते में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, ऐसी संभावना है।

करीब चार लाख छात्रों ने छोड़ी परीक्षा

बोर्ड के सचिव के तरफ जारी बयान अनुसार इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 51,92, 689 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे। जिनमें से 47,75,749 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी जबकि 4,16,940 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। केंद्रों पर हो रही सख्ती और दूसरी वजहों से बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी।