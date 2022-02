जानें किस टीम के हेड कोच बनेंगे क्रिस गेल, सोशल मीडिया पर खुद किया ऐलान

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के ​धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान क्रिकेट लीग में खेल रही टीम कराची किंग्स का कोच बनने का एलान किया है। बतौर खिलाड़ी क्रिकेट से दूर रहने के बाद ‘यूनिवर्स बॉस’ के नाम से मशहूर क्रिस गेल कोच के रूप में क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं।

विस्फोटक बल्लेबाज ने यह ऑफर बाबर आजम की कप्तानी वाली उस कराची किंग्स टीम को दिया है, जो लीग के सातवें सीजन में लगातार आठ मैच हार चुकी है। क्रिस गेल ने अगले सीजन के लिए पहले से ही कोच के रूप में अपनी दावा ठोक दिया है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘हे पीएसएल, मैं अगले सीजन में कराची किंग्स का नया हेड कोच बनूंगा। इस मामले में अब कोई बात नहीं होगी। -यूनिवर्स बॉस।’बता दें कि आईपीएल नीलामी 2022 से दूर रहने वाले वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल अब हेड कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं। आईपीएल के अलावा गेल इस बार पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में भी नहीं खेल रहे हैं।

Hey @thePSLt20 – I will be the new head coach next season for @KarachiKingsARY.

There’s no argument in this one! #UniverseBoss 😊😉

— Chris Gayle (@henrygayle) February 19, 2022