अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा तोड़ जानें किसने किया ‘हमला’, देखें वीडियो

वॉशिंगटन। अमेरिका में करीब 17 साल बाद जमीन से निकलने वाले कीड़े सिकाडा एक बार फिर सुर्खियों में है। यूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में वहां की खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियां कोई कमी नहीं छोड़तीं, लेकिन इस कीड़े ने अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है।

इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बुधवार को पहली अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। यहां जब वह एक सैन्य कर्मी से बात कर रहे थे तभी सिकाडा उनकी कॉलर पर जाकर बैठ गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उसे तुरंत हाथ से हटाया। इसके बाद प्रेस से मुखातिब हुए बाइडन ने कहा कि सभी पत्रकार सिकाड़ा से सावधान रहें। अभी एक कीड़ा मेरे ऊपर बैठ गया।

President Biden was hit in the neck with a cicada while chatting with a uniformed military officer before boarding Air Force One for a week-long tour of western Europe https://t.co/eWdBtK8jN2 pic.twitter.com/6wFGMxsLgN

— POLITICO (@politico) June 9, 2021