जानें किसने और क्यों कहा, ममता को मिलना चाहिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

नई दिल्ली। गोवा में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। गोवा में इस बार कांग्रेस और भाजपा ही नहीं टीएमसी(TMC) भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी ने शनिवार को वादा किया कि अगर राज्य में उनकी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इस चुनावी वादे पर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने तंज कसा है और कहा है कि इसके लिए अर्थशास्त्र(Economy) का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

पी. चिदंबरम(P Chidambaram) ने ट्वीट किया, ‘यहां गणित को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। गोवा के 3.5 लाख घरों में महिलाओं को हर महीने 5 हजार रुपये नगद देने से हर माह 175 करोड़ रुपये का खर्च होगा। यह एक साल में 2100 करोड़ रुपये होगा।’चिदंबरम ने एक और ट्वीट किया और लिखा, ‘यह गोवा जैसे राज्य के लिए ‘छोटी रकम’ है, जिसका मार्च 2020 तक कर्ज 23 हजार 473 करोड़ रुपये था। भगवान गोवा की रक्षा करें! या फिर यह कहा जाना चाहिए कि भगवान गोवा(Goa) को बचाएं।’

Here is a math that deserves the Nobel Prize for Economics.

A monthly grant of Rs. 5000 to a woman in 3.5 lakh households in Goa will cost Rs. 175 crore a month.

That is Rs. 2100 crore a year.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 12, 2021