विराट कोहली को जानें किसने बनाया बंधक, लोग बोले बांधे रखो तभी भारत जीत सकता है टी20 विश्वकप

नई दिल्ली। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम का सफर आईपीएल 2021 का खत्म हो गया है। टूर्नामेंट में बैंग्लुरु की टीम चौ​थे स्थान पर रही। आईपीएल के बाद विराट कोहली अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटेंगे। आरसीबी के कप्तान के तौर पर यह विराट का आखिरी आईपीएल सीजन(IPL Season) था और टीम इंडिया के टी20 कप्तान के तौर पर अब यह विराट का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट होगा।

इस दौरान विराट ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है और मजेदार अंदाज में समझाया है कि बायो बबल में रहना खिलाड़ियों के लिए कैसा होता है। विराट ने किसी ऐड शूट(Add Shoot) की फोटो शेयर की है, जिसमें वह एक कुर्सी पर बैठे हैं और उन्हें रस्सी से बांधा गया है। विराट ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि बबल में खेलना कुछ ऐसा ही लगता है। विराट की इस फोटो पर मीम भी बन रहे हैं और फैन्स उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं।

This is what playing in bubbles feels like. pic.twitter.com/e1rEf0pCEh

— Virat Kohli (@imVkohli) October 15, 2021