जानें क्यों ट्वीटर पर किया जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को बॉयकाट, ये है मुख्य कारण

नई दिल्ली। आईपीएल के अगले सत्र 2022 के लिए खिलाड़ियों की निलामी हो चुकि है। कौन खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा इसका फैसला हो चुका है। इस सत्र में हिस्सा लेने वाली लगभग सभी दसों टीमें ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। इन सभी प्रक्रिया के कुछ ही दिन बीतें हैं कि ट्वीटर पर चेन्न्ई सुपर किंग्स की टीम को बॉयकाट करने का ट्रेंड चल रहा है। आईपीएल की सबसे शानदार टीम के खिलाफ इस तरह की ट्रेंडिंग सोचने पर मजबूर करती है।

ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल एक खिलाड़ी हैं महीश थीक्षना जिन्हें आईपीएल की निलामी में टीम ने 70 लाख रुपये में खरीदा है। महीश थीक्षना सिंहला समुदाय से हैं और तमिल लोगों में इस समुदाय के खिलाफ हमेशा से रोष रहा है। सिंहली सैनिकों पर 2009 में LTTE के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ युद्ध अपराध करने का आरोप है।

Thu, you should be ashamed to allow #GenocideSrilanka representing player inside TN , country which massacred tens&thousands of our Tamils, with still no justice !

CSK lost my respect 🙏 #Boycott_ChennaiSuperKings https://t.co/EbgF11q6OM

