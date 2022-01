जानें रवि शास्त्री ने क्यों कहा, हम डरपोक थे और यह​ हमारे खेल में दिख रहा था

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री(Ravi Shashtri) ने बड़ा बयान दिया है। ये बयान टी20 विश्वकप 2021 में टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार को लेकर आया है। रवि ने कहा कि हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में डरपोक की तरह खेली और ये हमारे खेल में साफ साफ दिख भी रहा था। बता दें कि साल 2021 भारत का खेलों में भले ही शानदार रहा हो, लेकिन इस साल भारतीय टीम 2 आईसीसी खिताब जीतने से चूक गई। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारने के चार महीने बाद ही टी20 विश्व कप से बाहर होकर भारत ने आईसीसी ट्रॉफी(ICC Trophy) जीतने का एक और मौका गंवा दिया।

