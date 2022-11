सेमीफाइनल में हार के बाद कोहली का आया पहला रिऐक्शन...छलका दर्द, जानिए क्या कहा?

नई दिल्ली। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल से भारत बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में 10 विकेट से भारत को करारी शिकस्त दी। भारत की हार के बाद टीम की रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा।

वहीं, हार के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) का रिऐक्शन सामने आया है। इसमें कोहली का दर्द साफ छलका है। सेमीफाइन मैच में विराट कोहली ने 50 रन बनाए थे। इसके साथ ही अन्य सभी मैचों में भी कोहली का बल्ला खूब चला।

We leave Australian shores short of achieving our dream and with disappointment in our hearts but we can take back a lot of memorable moments as a group and aim to get better from here on. pic.twitter.com/l5NHYMZXPA

— Virat Kohli (@imVkohli) November 11, 2022