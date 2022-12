Kolkata Film Festival: शाहरुख खान बोले-सिनेमा के जरिए भावी पीढ़ी के लिए बेहतर दुनिया बनाएंगे,’बेशर्म रंग’ गाने पर बढ़े विवाद पर तोड़ी चुप्पी 

Kolkata Film Festival: कोलकाता फिल्म फेस्टिवल (Kolkata Film Festival) में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने गुरुवार को फिल्म ‘पठान’ (Movie ‘Pathan’) के गाने ‘बेशर्म रंग’ (Besharm Rang) गाने पर बढ़े विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अब सिनेमा की भूमिका और अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की नकारात्मकता से सिनेमा ही निपट सकता है। सिनेमा के जरिए भावी पीढ़ी के लिए बेहतर दुनिया बनाएंगे। फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के बारे में अपनी राय रखी। इसके अलावा जाते-जाते पठान का प्रमोशन भी किया।

सोशल मीडिया पर क्या बोले किंग खान?

किंग खान कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के स्पीच की शुरूआत बंगाली भाषा में बात करके की। शाहरुख खान के आते ही पूरा स्टेडियम तालियों की शोर से गूंज उठा। मॉर्डन जमाने और सोशल मीडिया पर बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा एक कलेक्टिव नरेटिव दिया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था, निगेटिविटी सोशल मीडिया के यूज को बढ़ाती है। इसके अलावा इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। इस तरह की कहानियां हमें भटकाने और बांटने का काम करती है। सिनेमा इंसान के बर्ताव को दिखाता है, जिससे मानव भाईचारा और सहानुभूति आती है। किंग खान ने फिल्मों में उनके गाने के लिए अरिजीत सिंह और कुमार सानू का शुक्रिया भी अदा किया।

मौसम बिगड़ने वाला है

सिनेमा और सोशल मीडिया के बारे में शानदार स्पीच देने के बाद शाहरुख खान ने इसका क्लोजअप एक दमदार डायलॉग के साथ किया। किंग खान अपने अंदाज में कहा कि’अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. मौसम बिगड़ने वाला है। कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं। आप लोगों से मिलना नहीं हो पाया है। पर अब दुनिया नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। ये बात मुझे बताने में बिल्कुल अपात्ति नहीं है कि दुनिया चाहें कुछ भी कर ले। मैं और आप लोग जितने भी पॉजिटिव लोग हैं। सब जिंदा हैं। शाहरुख खान के इतना बोलते ही लाखों की भीड़ से भरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सोशल मीडिया पर भी उनके इस डायलॉग की क्लिप शेयर की जाने लगी है।

