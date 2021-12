Kolkata Municipal Corporation Result Live : ममता बनर्जी ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने दिया स्पष्ट संदेश

Kolkata Municipal Corporation Result Live : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने कहा कि कोलकाता नगर निगम चुनाव (Kolkata Municipal Corporation Elections) में यह एक ऐतिहासिक जीत (Historic Victory) है। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि लोगों ने हमारे काम को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा, वाम और कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (West Bengal State Election Commission) ने कहा कि नवीनतम आधिकारिक रुझानों के अनुसार, 144 सीटों में से, टीएमसी (TMC) ने 54 पर जीत हासिल की है और 78 पर आगे चल रही है।

Heartiest congratulations to all candidates for your victory in the KMC elections. Remember to serve people with utmost diligence and gratitude!

I wholeheartedly thank every single resident of KMC for putting their faith on us, once again.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 21, 2021