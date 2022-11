Krishna passes away: आकस्मिक निधन से इंडस्ट्री में शोक, कल होगा सुपरस्टार कृष्णा का अंतिम संस्कार

Superstar Krishna passes away : यह सभी जानते हैं कि टॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता और सुपरस्टार कृष्णा का आज सुबह हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में निधन हो गया।

आपको बता दें, 79 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर (Multiple Organ Failure) की वजह से उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से बेहोश होने के बाद कल आधी रात को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

रजनीकांत, चिरंजीवी, पवन कल्याण और कुछ अन्य लोगों सहित कई अभिनेताओं ने उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शोक संदेश छोड़े।

The mortal remains of #SuperstarKrishna garu will be kept at Gachibowli Stadium from 5PM today to 3 PM tomorrow for fans to visit

The final procession will start after 3 PM tomorrow and the last rites will be performed at Mahaprasthanam #RIPSuperStarKrishnaGaru

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 15, 2022