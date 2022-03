KRK हुए 'The Kashmir Files' के मुरीद, राहुल गांधी को लेकर कही ऐसी बात ...

Bollywood news: कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के नरसंहार और पलायन पर बनी मूवी ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) की बहुत ही ज्यादा बातें हो रही है। हर कोई इसे मार्मिक भी कह रहे है। लोगों को ये मूवी रूला रही है। सोशल मीडिया (social media) पर फिल्म को लेकर बहुत लोग लिख रहे हैं। इस बीच एक्टर कमाल राशिद खान (KRK) ने फिल्म के बहाने राजनीति का जिक्र भी कर दिया है। राहुल गाँधी की राजनीति (Politics of Rahul Gandhi) का।

KRK का बोलना है कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ की सफलता ये बताती है कि राहुल गांधी राजनीति (rahul gandhi politics) में कभी भी सफल नहीं होने वाली है। KRK ने बोला है कि इसलिए बेहतर है कि राहुल गाँधी को राजनीति छोड़ देना चाहिए। राजनीति के मौजूदा दौर को देखते हुए KRK ने ये टिप्पणी की है।

KRK ने ट्वीट में लिखा, “द कश्मीर फाइल्स की सफलता इस बात का प्रमाण है कि राहुल गाँधी सफल नहीं होने वाले है, इसलिए बेहतर है कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि विकास शिक्षा रोजगार आदि का आज की राजनीति से कोई लेना-देना भी नहीं है। राहुल गाँधी भाजपा को हराने के लिए ध्रुवीकरण करने में सक्षम नहीं हैं।”

KRK ने अपने एक अन्य ट्वीट में बोला है कि अगर कश्मीर फाइल्स 2014 से पहले बनती है तो यह एक आपदा हो रही है। लेकिन आज यह ब्लॉकबस्टर है। एक बार फिर साबित कर दिया कि हर अच्छी कहानी सही वक़्त पर अच्छी होती है। 95 फीसद अभिनेता किसी विशेष कहानी के वक़्त के बारे में नहीं जानते हैं और इसी कारण से 95 प्रतिशत मूवीज फ्लॉप होने लग गई है।

If #KashmirFiles is made before 2014 so it will be a disaster. But today it’s a blockbuster. Again proved that each good story is good at a right time. 95% actors don’t know about timing of a particular story. And this is why, 95% films become flop. — KRK (@kamaalrkhan) March 14, 2022

उन्होंने इस मूवी को हिट या सुपहिट नहीं, बल्कि ब्लॉकबस्टर भी कहा जा रहा है और इसके लिए मूवी निर्माता विवेक अग्निहोत्री को ‘शुभकामनाएँ’ भी दे दी है। इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि विवेक की अगली मूवी ‘गोधरा कांड’ पर होने वाली है। जिसके साथ साथ KRK ने तीनों खान को भी नसीहत दी है कि अगर उन्हें बिजनेस में बने रहना है तो उन्हें भी ऐसी ही फिल्में बनने वाली है।

Film #kashmirifiles collected ₹25Cr+ during weekend. It is not hit, not super hit but it’s a blockbuster. It has become #URI2. Congratulations to @vivekagnihotri @AnupamPKher! — KRK (@kamaalrkhan) March 14, 2022

अभिनेता ने लिखा, “अगर खान बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें उरी, कश्मीर फाइल्स, गोडसे फाइल्स आदि जैसी फिल्में करनी होंगी। पठान, टाइगर आदि जैसी फिल्में अब काम नहीं करेंगी।” हम बता दें कि पूर्व पहले कमाल राशिद खान ने इस मूवी पर ‘मुग़ल ए आज़म’ न होने का तंज कसा था। यद्यपि बाद में उस पर कपिल शर्मा ने सफाई भी दी थी। मूवी को रोकने की याचिका को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ख़ारिज भी कर दिया है।