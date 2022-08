KRK ने शाहरुख को दी नसीहत, पठान भारत में रिलीज होनी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं, बोले- पब्लिक से पंगा...

मुंबई। फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान उर्फ केआरके ने शाहरुख खान और उनकी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ को निशाने पर लिया है, जो अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अपने ट्वीट में केआरके ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है।

केआरके बॉलीवुड की खान तिकड़ी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वह सलमान, शाहरुख और आमिर पर खुलकर अपनी भड़ास निकालते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को नसीहत देने का काम किया है। इस ट्वीट में केआरके ने कहा है कि शाहरुख को अपनी फिल्म का नाम बदल लेना चाहिए। केआरके ने लिखा, ‘बॉलीवुड के खान्स को पब्लिक से जबरदस्ती का पंगा लेना बंद कर देना चाहिए।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘शाहरुख खान फिल्म पठान बना रहे हैं। उन्हें अपनी फिल्म का नाम पठान नहीं रखना चाहिए। पठान भारत में रिलीज हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं।’

At the same time Bollywood Khans should stop taking Zabardasti Ka Pangga with public Like @iamsrk is making film #Pathan. He should not keep name of his film #Pathan while he is going to release his film in India, not Pakistan and Afghanistan.

