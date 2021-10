Mouni Roy के Transformation को लेकर KRK ने उड़ाया मजाका, Photo Collage शेयर कर कही ये बात

Bollywood news: बॉलीवुड क्रिटिक्स कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) आए दिन किसी न किसी स्टार्स पर बड़बोले बयान देते रहतें हैं। दरअसल, अब कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) के निशाने पर मौनी रॉय (Mouni Roy) आ गई है। krk ने अब मौनी रॉय (Mouni Roy) को लेकर पंगा ले लिया है। केआरके (KRK) ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उनकी 6 तस्वीरें दिखाई दे रहीं हैं। हर साल बढ़ती खूबसूरती और ट्रांसफॉर्मेशन (beauty and transformation) को लेकर कमेंट किया है।

आपको बता दें, मौनी रॉय (Mouni Roy) की तस्वीरों का एक कोलार्ज पर कमेन्ट करते हुए लिखा है Money can change the looks also. See here, Actress #MouniRoy keeps changing her looks। (पैसा लुक्स भी बदल सकता है। एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) अपने लुक्स बदलती रहती हैं) ।

इन कोलार्ज की तस्वीरों में मौनी रॉय (Mouni Roy) का अलग लुक नजर आ रहा है। केआरके (KRK) ने नाम ना लेते हुए मौनी के लुक्स में बदलाव के पीछे का राज प्लास्टिक सर्जरी (plastic Surgery) बताया है।

बता दें कि मौनी रॉय के लुक्स में बहुत बदलाव आया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख हर कोई चौंक जाता है। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। हालांकि कई बार वह अपने लुक के लिए ट्रोल भी हुई हैं।