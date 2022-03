KRK Reviews RRR: आरआरआर देख बोले KRK, राजामौली को 6 महीने की जेल होनी चाहिए

Bollywood news: निर्देशक एस.एस.राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म RRR 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं अगर इस फिल्म की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि राजामौली का जादू फिर से चलने वाला है।

हालांकि सेल्फ क्लेम क्रिटिक कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) फिल्म से खास इंप्रेस नहीं दिखे। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इस फिल्म की बुराई की है और इसे बिना सिर पैर की फिल्म बताया है। दरअसल, KRK का फिल्म को लेकर रिएक्शन काफी अलग है। कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में लिखा, RRR एक फुल टाइम साउथ मसाला फिल्म है जिसका कोई सिर पैर नहीं है।’

I watched many #RRRreviews of many people and they all are calling it masterpiece. So now they don’t want any logic. But same Nalla critics want logic in each scene of a Bollywood film, if any Khan is the hero. Why this hypocrisy? Why so much hate for Bollywood?

— KRK (@kamaalrkhan) March 26, 2022