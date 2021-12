83 Box Office Collection को लेकर KRK ने कसा तंज, बोले- समोसा क्रिटिक्स ने फिल्म को दिए 5 स्टार

Bollywood news: बॉलीवुड क्रिटिक्स कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने बयानो के लिए विवादों से घिरें रहतें हैं। केआरके अक्सर फिल्मों के साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। आपको बता दें, केआरके (KRK) अपने ट्वीट्स को लेकर ट्रोल भी खूब होते हैं। वहीं कई बार तो उन्हें कानूनी नोटिस भी मिल चुके हैं।

आपको बता दें, ऐसे में केआरके ने एक ट्वीट रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 83 को लेकर किया है। इस ट्वीट में केआरके ने कहा है कि रिलायंस (Reliance) जल्दी ही उनपर मानहानि का केस करेगा और वो उसकी तैयारी में है। इशके साथ ही केआरके ने 83 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (83 box office collection) को लेकर भी तंज कसा है।

Finally reliance is preparing to file a defamation case on me. Because they think that I have destroyed film #83.

बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते! Till yesterday they were Saying that film will do ₹400Cr business coz Samosa critics have given 5*. And now they are blaming me.🤪😁

— KRK (@kamaalrkhan) December 28, 2021