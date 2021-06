KRK ने राखी सावंत का ऑडियो किया ट्वीट, एक्ट्रेस ने Mika Singh की ट्रोलिंग का ...

नई दिल्ली: कमाल आर खान ने एक ऑडियो ट्वीट किया है। इसमें राखी सावंत कि वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है। राखी सावंत केआरके द्वारा मीका सिंह पर बनाए गए वीडियो पर हंस रही हैं। उनका यह ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गया है। अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान केआरके के नाम से भी जाने जाते हैं।

कमाल आर खान और मीका सिंह के बीच इन दिनों जमकर विवाद चल रहा है। मीका सिंह ने कमाल आर खान को ‘कुत्ता’ कहकर संबोधित किया थाl इसके अलावा उन्होंने एक गाना भी बनाया था। अब इसके जवाब में कमाल आर खान ने भी एक वीडियो बनाया था।

राखी सावंत ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मीका सिंह का मजाक उड़ाया हैl राखी सावंत हंसते हुए कह रही है, ‘केआरके भाई यह क्या कर रहे हो आपl’ केआरके ने लिखा है, ‘राखी सावंत का यह मजेदार रिएक्शन मीका पर बने वीडियो को देखने के बाद आया है।

This is the hilarious reaction of #RakhiSawant after watching my video of #Mika! Lol! pic.twitter.com/5lIOR13R7L

