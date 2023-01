Pathan देखने के कुछ इस कदर बदले KRK के बोल, कहा- मैं शाहरुख को मना रहा था कि...

मुंबई: कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) यानी केआरके (KRK) आये दिन सोशल मीडिया अपने विवादित बयानों के लिए सोशल मीडिया पर सुर्ख़ियों में बने रहें हैं. वहीं अब KRK अधिकतर मूवीज और उनके स्टार्स पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे है।

आपको बता दें, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) इन दिनों सिनेमाघरों में लग चुकी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करती हुई दिखाई दे रही है।

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘पठान’ को लेकर KRK लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वहीं, उनके ट्वीट ने लोगों का ध्यान खींचा है। दरअसल, KRK ने अपने ट्वीट में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और अपने लिए ऐसी बात लिखी है, जिसे पढ़कर उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ गया है।

खबरों का कहना है कि KRK ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में लिखा है, ‘मैं शाहरुख खान को मना रहा था और उनसे बोल रहा था कि अपनी फिल्म पठान का नाम बदल दें।

I was insisting and asking @iamsrk to change name #Pathaan. But he was sure that this name is perfect. And finally he has proved that he is still Badshah of Bollywood and I am a “Jandu Baam” in front of him.🤪😂

