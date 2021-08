हिंदुओं के ‘हत्यारे’ बाबर का Web series ‘The Empire’ release हुआ बखान, देख लोगों ने शुरू की #UninstallHotstar की मुहीम

Bollywood News: ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार (OTT Platform Disney Plus Hotstar) की वेब सीरीज ‘द एम्पायर’ रिलीज (Web series ‘The Empire’ release) होते ही विवादों में फंस गई है। सोशल मीडिया (social media) पर लोग इस वेब सीरीज (Web series) का विरोध कर रहे हैं और इसके बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर #UninstallHotstar भी ट्रेंड कर रहा है।

आपको बताते चलें, यह वेब सीरीज मुगल शासक ‘बाबर’ (Mughal Ruler ‘Babur’) के जीवन पर आधारित है। वेब सीरीज एलेक्स रदरफोर्ड की नॉवेल ‘एम्पायर ऑफ द मुगल – रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ’ (Empire of the Mughal – Raiders from the North) पर आधारित है। इसका प्रोडक्शन निखिल आडवाणी (Nikhil Advani) ने किया है। इसमें कुणाल कपूर (Kunal Kapoor), डिनो मोरिया और शबाना आजमी जैसे सितारें नजर आ रहे हैं।

फिल्म का बहिष्कार करने वालों का कहना इस फिल्म में देश को लौटने वाले बाबर की महिमा का बखान किया किया गया है। इतना ही नहीं कई लोग सोशल मीडिया पर हॉटस्टार एप को अनइंस्टॉल करते हुए स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस सीरीज में लाखों हिंदुओं के ‘हत्यारे’ बाबर को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।