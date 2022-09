Lakhimpur Kheri Case : मायावती बोली- यूपी में अपराधी बेखौफ, इस घटना ने योगी सरकार के कानून-व्यवस्था व महिला सुरक्षा के दावों की खोली पोल

लखनऊ। यूपी(UP) की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने लखीमपुर खीरी में दो दलित बहनों की हत्या के मामले को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से राज्य में कानून व्यवस्था (Law and Order) की हकीकत सामने आ गयी है।

मायावती (Mayawati) ने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में माँ के सामने दो दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसी दुःखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निन्दा की जाए वह कम। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत।

2. यह घटना यूपी में कानून-व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबर्दस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। 2/2 — Mayawati (@Mayawati) September 15, 2022

उन्होंने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था (Law and Order) के सरकार के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि यह घटना यूपी (UP) में कानून-व्यवस्था (Law and Order) व महिला सुरक्षा (Women’s Safety) आदि के मामले में सरकार के दावों की जबर्दस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे।

बता दें कि लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के निघासन थाना क्षेत्र (Nighasan Police Station Area) में बुधवार को एक खेत में दो सगी नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके मिले थे। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।