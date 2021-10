Lakhimpur Kheri : किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में पांच किसानों की मौत, स्थिति तनावपूर्ण

लखनऊ। लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में यूपी के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) , केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) के गांव बनवीर में हादसे के बाद किसान गुस्से में हैं। लखीमपुर खीरी के डीएम (DM of Lakhimpur Kheri) अरविंद चौरसिया (Arvind Chaurasia) के तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पांच किसानों की मौत हो गई है। हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (United Kisan Morcha) और भारतीय किसान यूनियन (Indian Farmer’s Union) ने लखीमपुर पहुंचने का आह्वान किया है। यहां पहले से ही हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे अभय मिश्र ‘मोनू’ (Abhay Mishra ‘Monu’) पर किसानों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। कुछ किसान संगठनों ने फायरिंग करने का आरोप भी लगाया है।

बता दें कि इससे पहले जानकारी आई थी कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के समर्थकों की गाड़ी से टकराने के बाद दो किसान घायल हो गए हैं। गुस्साए किसानों ने दो गाड़ियों में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि जिन दो गाड़ियों को जलाया गया है उसमें से एक गाड़ी केंद्रीय मंत्री के बेटे की थी। खबर ये भी है कि सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Congress leader Priyanka Gandhi) लखीमपुर खीरी जा सकती हैं।

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Congress spokesperson Randeep Surjewala) ने कहा कि मोदी सरकार इस कदर किसानों के खून की प्यासी हो गई है कि लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने निर्ममता पूर्वक कई किसानों को अपनी गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया। करनाल से लेकर लखीमपुर खीरी तक आपकी सत्ता ने “खूनी तांडव” मचा रखा है। फ़ोटो वीभत्स हैं पर बीजेपी (BJP) का सच दिखाती हैं।