Lakhimpur Kheri Violence : बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले- इस मामले को हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश है अनैतिक

Lakhimpur Kheri Violence : लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले के तिकुनिया में बीते 3 अक्टूबर को हिंसा हुई ​थी। इसके बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhi) लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के बाद वरुण ने एक वीडियो शेयर कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सीएम योगी (CM Yogi) को पत्र भी लिखा था। वरुण गांधी (Varun Gandhi ) ने एक बार फिर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है।

लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश

रविवार को भाजपा सांसद वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhi) ने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई (Hindu vs Sikh battle) में बदलने की कोशिश की जा रही है।

An attempt to turn #LakhimpurKheri into a Hindu vs Sikh battle is being made. Not only is this an immoral & false narrative, it is dangerous to create these fault-lines & reopen wounds that have taken a generation to heal.We must not put petty political gains above national unity

वरुण गांधी ने कहा कि ऐसी कोशिश न केवल अनैतिक और झूठी है बल्कि, उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है। जिन्हें ठीक होने में कई पीढ़ी लगी है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक का लाभ नहीं रखना चाहिए। वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। वह इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग कर चुके हैं।

बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेनका गांधी और वरुण गांधी हो चुके हैं आउट

हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषित नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद वरुण गांधी लगातार योगी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसे देखते हुए मां मेनका गांधी और बेटा वरुण गांधी को कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है। 2022 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है।

लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur violence) मामले पर पहले भी ट्वीट कर पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने अब वीडियो ट्वीट कर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur violence) की घटना का ताजा वीडियो में तेज रफ्तार थार गाड़ी किसानों को कुचलती साफ दिखाई दे रही है।

The video is crystal clear. Protestors cannot be silenced through murder. There has to be accountability for the innocent blood of farmers that has been spilled and justice must be delivered before a message of arrogance and cruelty enters the minds of every farmer. 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Z6NLCfuujK

— Varun Gandhi (@varungandhi80) October 7, 2021