Lakhimpur Violence : आशीष मिश्र की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, अभी रहना होगा जेल में

लखीमपुर खीरी में चार किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की जमानत याचिका (Bail Plea) मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court and its Bench at Lucknow) ने खारिज कर दिया है।