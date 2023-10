Lal Bahadur Shastri Jayanti: राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि

Lal Bahadur Shastri 119th Jayanti: देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (Former Prime Minister Lal Bahadur Shastri) जी की आज (2 अक्टूबर 2023) को 119वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने विजयघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की।

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ‘लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर स्मरण। उनकी सादगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और ‘जय जवान, जय किसान’ का प्रतिष्ठित आह्वान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कार्य करते रहें।’

Remembering Lal Bahadur Shastri Ji on his Jayanti. His simplicity, dedication to the nation, and iconic call for ‘Jai Jawan, Jai Kisan’ resonate even today, inspiring generations. His unwavering commitment to India’s progress and his leadership during challenging times remain…

— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2023