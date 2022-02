Lata Mangeshkar: लता दीदी ने दुनिया को अलविदा कहा, खेल जगत में शोक की लहर

नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से बीमार चल रही स्वर सामग्री लता मंगेश्कर(Lata Mangeshkar) ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से बॉलीवुड समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लता मंगेश्कर की लोकप्रियता से क्रिकेट जगत भी अछूता नहीं रहा। आज जब वो हमारे बीच नहीं रही उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजली दी है भारत के क्रिकेटर विराट कोहली, वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर और महिला क्रिकेटर मीताली राज ने।

विराट कोहली(Virat Kohli) ने लता मंगेशकर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘लता जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलो को छुआ। संगीत और यादों के लिए धन्यवाद। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।’

Deeply saddened to hear about the demise of Lata ji. Her melodious songs touched millions of people around the world. Thank you for all the music and the memories. My deepest condolences to the family & the loved ones. 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) February 6, 2022

पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण(VVS Lakshaman) ने स्वर्गीय लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ‘भारत रत्न लता मंगेशकर दीदी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी आवाज और धुन अमर रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनानाएंं।’

Pained to receive news of Bharat Ratna #LataMangeshkar didi's demise. Her voice and melodies will remain immortal. Condolences to her family, friends and millions of fans all over the world.

ॐ शांति pic.twitter.com/SwSkZmuwqO — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 6, 2022

Legends live for eternity! No one will ever be like her! #LataMangeshkar pic.twitter.com/qk5eFX5qcf — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) February 6, 2022

बता दें कि लता मंगेश्कर पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। आज सुबह उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल(Brich Candy Hospital) में अंतिम सास ली। शनिवार को उनकी तबीयत एकबार फिर से अचानक खराब हो गई। जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा।