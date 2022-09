राजू के निधन पर रो पड़े राम, हंसाने वाले गजोधर भाई सबको रुला कर चले गए

Raju Srivastav Death: टीवी की दुनिया के दिग्गज कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिन्हें हम गजोधर भैया के नाम से भी जानते है, का दिल्ली में बुधवार सुबह (21 सितंबर) को निधन हो गया.

राजू बीती 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे और अंत तक वेंटिलेटर पर ही रहे. राजू के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब चुकी है और वहीं देश और दुनिया से राजू के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं.

ऐसा कोई सगा या पराया नहीं, जिसे राजू श्रीवास्तव ने हँसाया नहीं। बहुत जल्दी चले गए राजू भाई। You were a true legend of stand up comedy. ॐ शान्ति #RajuShrivastava pic.twitter.com/yGyXC1nscI

RIP #RajuSrivastava .. Legend in the field of Stand Up comedy.. My favorite of all time.. Om Shanti Gajodhar Bhaiya 😔 pic.twitter.com/N5B9Lyqoc1

Extremely sad to know about the passing away of renowned stand up comedian Raju Srivastava.

End of an Era! #RajuSrivastava has passed away. He was earlier declared brain dead.

He was the best stand up comedian in Indian history.

Om Shanti!

