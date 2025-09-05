Lava Bold N1 5G: बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ लावा का नया 5जी फोन, कीमत भी ज्यादा नहीं

Lava Bold N1 5G: लावा ने आखिरकार भारतीय बाज़ार में अपने Lava Bold N1 5G स्मार्टफोन की लॉन्च कर दिया है। यह फोन 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी से लैस है। सबसे खास बात यह है कि नया लावा फोन 8 हजार से कम कीमत पर उपलब्ध होगा। इसकी ओपन सेल अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली डील्स के पहले दिन से शुरू होगी। आइये इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

Lava Bold N1 5G में 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यह UNISOC T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर चलता है, जिसने AnTuTu पर 400,000 से ज़्यादा स्कोर किया है। फोन में 4GB रैम के साथ 4GB वर्चुअल रैम भी है, और यह दो स्टोरेज विकल्पों- 64GB और 128GB में उपलब्ध है। रियर में 13MP का AI डुअल रियर कैमरा सेटअप और 5MP का सेल्फी कैमरा है। यह 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स शार्प, सिनेमैटिक वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। चमकदार बैक डिज़ाइन फोन को एक प्रीमियम लुक देता है। यह दो रंगों रॉयल ब्लू और शैंपेन गोल्ड में उपलब्ध होगा।

नए लावा फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 18W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह नवीनतम एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और बिना किसी विज्ञापन या अनावश्यक ऐप्स के एक साफ़-सुथरा इंटरफ़ेस प्रदान करता है। सुरक्षा के लिए, इसमें फेस अनलॉक और फ़िंगरप्रिंट स्कैनर दोनों की सुविधा है। यह स्मार्टफोन ट्रू 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और सभी भारतीय 5G नेटवर्क पर निर्बाध रूप से काम करता है, इसलिए उपयोगकर्ता किसी एक ऑपरेटर तक सीमित नहीं हैं। इसके अलावा, कंपनी मुफ़्त डोरस्टेप सर्विस सपोर्ट भी प्रदान करती है, जिससे मदद के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत समाप्त हो जाती है।

लावा बोल्ड N1 5G दो स्टोरेज वेरिएंट- 4GB + 64GB – ₹7,499 (बैंक डिस्काउंट के साथ ₹6,749) और 4GB + 128GB – ₹7,999 (बैंक डिस्काउंट के साथ ₹7,249) में उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली डील्स के पहले दिन से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। अमेज़न इंडिया और अन्य प्रमुख रिटेलर्स के माध्यम से भी इसकी बिक्री होगी।