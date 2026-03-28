6.67″ HD+ 120Hz डिस्प्ले और 50MP ट्रिपल AI रियर कैमरे वाला Lava फोन इस दिन होगा लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Lava Bold N2 Pro 4G Launch Date : लावा भारतीय बाज़ार में Lava Bold N2 Pro 4G पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए, Flipkart की माइक्रोसाइट अब देश में लाइव हो गई है। माइक्रोसाइट से पता चला है कि यह स्मार्टफोन 31 मार्च को दोपहर 12 बजे IST पर भारत में लॉन्च होगा। लॉन्च की तारीख की पुष्टि करने के साथ-साथ, साइट ने इस स्मार्टफोन के कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया है।

सामने आई डिटेल्स के अनुसार, इस स्मार्टफोन में 50MP का ट्रिपल AI रियर कैमरा सिस्टम और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.67″ HD+ डिस्प्ले होगी। यह Unisoc T7250 चिपसेट द्वारा पावर्ड होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने 240K+ का AnTuTu स्कोर हासिल किया है। यह भी कन्फर्म हो गया है कि इस डिवाइस में 4GB RAM के साथ-साथ 4GB की एक्स्ट्रा वर्चुअल RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। ड्यूरेबिलिटी के लिए, इस स्मार्टफोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP54 सर्टिफिकेशन मिला है।

Lava Bold N2 Pro 4G के लिए दो कलर ऑप्शन – Eclipse Grey और Aurora Gold की भी पुष्टि हो गई है। इसके अलावा, माइक्रोसाइट में यह भी बताया गया है कि यह स्मार्टफोन Android 15 OS पर चलेगा और इसमें ब्लोटवेयर-फ्री और ऐड-फ्री अनुभव मिलेगा। इसमें 5000mAh की बैटरी भी होगी और यह USB Type-C कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। इसके आधिकारिक लॉन्च के बाद, इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में और ज़्यादा जानकारी सामने आएगी।