रोहित शेट्टी ने लॉरेंस गैंग ने मांगे 20 करोड़ रुपये, कहा- ‘पहले ट्रेलर था, इस बार गोलियां नहीं चूकेंगी’

मुंबई। बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) को एक बार फिर लॉरेंस गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी उन्हें ऑडियो क्लिप के जरिए मिली है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) ने ली है। उन्होंने 20 करोड़ रुपए की मांग की है। यह नई धमकी उनके जुहू स्थित घर के बाहर चार राउंड गोलियां चलने के कुछ ही महीनों बाद मिली है। शुभम लोनकर ( Shubham Lonkar) की ओर से रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की टीम को भेजी गई इस कथित ऑडियो चेतावनी में सुना जा सकता है। ऑडियो में कहा गया है। बता दें कि चार महीने पहले उनके जुहू स्थित घर पर हुई फायरिंग तो बस एक ट्रेलर थी। अगर मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया, तो इस बार गोलियां चूकेंगी नहीं।

रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की टीम ने एक औपचारिक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस की क्राइम और जुहू के स्थानीय प्रशासन ने एक एंटी एक्सटोर्शन विंग को एक्टिव कर दिया है। जांचकर्ताओं के शुरुआती वॉइस-मैचिंग एनालिसिस से पता चला है कि जेल में बंद गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के करीबी सहयोगी और फरार गैंगस्टर शुभम लोनकर (Gangster Shubham Lonkar) ने ही वह ऑडियो टेप रिकॉर्ड किया था।

अक्टूबर 2024 में NCP नेता बाबा सिद्दीकी (NCP leader Baba Siddique) की हाई-प्रोफाइल हत्या में शामिल होने के कारण, शुभम लोनकर अभी फ़ेडरल एजेंसियों की वॉन्टेड लिस्ट में है। वॉइस रिकॉर्डिंग (Voice Recording) के ज़रिए शेट्टी को खास तौर पर बताया गया कि उनके ख़िलाफ़ पहले उठाए गए ऑपरेशनल कदम सिर्फ़ एक चेतावनी थे।

इससे पहले 31 जनवरी को उनके घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को MCOCA कोर्ट में पेश किया गया था। मुंबई पुलिस ने इन पांचों आरोपियों की रिमांड मांगी थी। रिमांड मांगते हुए पुलिस ने कोर्ट को बताया कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए सात लोग (जिनमें शूटर भी शामिल है) एक अलग ग्रुप हैं, जबकि पुणे से मुंबई तक गाड़ियां और हथियार लाने के आरोप में शुरू में गिरफ्तार किए गए पांच लोग एक अलग ग्रुप हैं। कोर्ट ने उन्हें 23 फरवरी तक पुलिस कस्टडी (Police Custody) में भेज दिया।

रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्में और टीवी शो

बात करें वर्कफ्रंट की, तो रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) अभी अजय देवगन की ‘गोलमाल 5’ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया (Former Mumbai Police Commissioner Rakesh Maria) पर आधारित जॉन अब्राहम (John Abraham) के साथ एक नई एक्शन फ़िल्म बनाने में बिजी हैं। वह ‘खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15’ को भी होस्ट कर रहे हैं।