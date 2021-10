लेग स्पिनर 'छोटू' ने सचिन तेंदुलकर को बनाया अपना फैन, गेंदबाजी देख आ जायेगी वार्न की याद Viral Video...

नई दिल्ली। भारत ने विश्व क्रिकेट (World Cricket) को महान स्पिनर दिये हैं। अनिल कुंबले,हरभजन सिंह और आर अश्विन वो प्रमुख नाम हैं जिन्होंने अपनी गेंदों पर विश्व के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चकमा दिया है। ऐसे महान स्पिनर इस देश से हुए हैं तो क्यों हुए हैं। इस बात का अंदाजा नीचे दिये गये एक वीडियो में स्पिन गेंदबाजी कर रहे एक छोटे से बच्चे की कला देखकर आप लगा सकते हैं। दरअसल ट्वीटर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुल्कर ने एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक 8 से 10 साल का लड़का अपनी गेंदों पर अपने साथी खिलाड़ियों समेत कई बड़े उम्र के क्रिकेटरों को भी छका रहा है। ये देख कर के सचिन जैसा बड़ा बल्लेबाज (Batsman) भी हैरान है। सचिन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘वाह! यह वीडियो अपने एक दोस्त से मिला है। यह लाजवाब है। गेम के प्रति इस छोटे लड़के का पैशन कमाल का है।’ वीडियो में इस छोटू बॉलर की गेंदों को समझने में बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम दिख रहे हैं और हर बैट्समैन उसकी टर्न लेती हुई बॉल पर चकमा खा रहा है।

Wow! 😯

Received this video from a friend…

It's brilliant. The love and passion this little boy has for the game is evident.#CricketTwitter pic.twitter.com/q8BLqWVVl2

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 14, 2021